  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: DEAŞ militanları SDG'ye katıldı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: DEAŞ militanları SDG'ye katıldı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının Suriye Demokratik Güçlerine katıldığını belirtti.

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Rusyanın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: DEAŞ militanları SDGye katıldı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinde uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın petrol gelirlerinin azaldığını ve geçen yılın sonlarına doğru petrol ve doğal gaz kaçakçılığından elde ettiği gelirlerin aylık 2 milyon dolar olduğunu aktaran Nebenzia, DEAŞ'ın modern teknolojiyle internet üzerinden gelir kaynaklarını artırmaya çalıştığını ifade etti.

"Teröristlere karşı çifte standart uygulanıyor"

DEAŞ'a doğrudan ya da dolaylı destek verenlerin sorumlu tutulması gerektiğine, ancak geçen ay bu konuda ihlaller yaşandığına dikkati çeken Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının SDG saflarına katıldığını söyledi.

Nebenzia, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını kaydetti.

Vassily Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejim güçlerini vurmasını ''üzücü'' olarak nitelendirdi ve bu durumu BMGK'de gündeme getireceklerini söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: DEAŞ, rusya, birleşmiş milletler, vassily nebenzia
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