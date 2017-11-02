Rusya'dan S-400'lere ilişkin fiyat açıklaması

Rostec Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşma tutarının 2 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Çemezov, “Türkiye ile S-400 sistemlerinin sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşma tutarı 2 milyar doları aşıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,12 Eylül’de yaptığı açıklamada, Moskova ile S-400 sistemlerinin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalandığını belirterek, Türkiye’nin anlaşma kapsamında Rusya’ya ön ödeme yaptığını vurgulamıştı.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Türkiye S-400 sistemlerine sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Yaklaşık 400 kilometre mesafeden 30 kilometre yüksekteki hedefleri vurabilme özelliğine sahip S-400 sistemleri, 2007’den bu yana Rus ordusunun envanterinde bulunuyor.

Kaynak: AA