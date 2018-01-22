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Buradasınız : » » Rusya'dan ABD'ye sert 'Suriye' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye sert 'Suriye' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Afrin'deki durumla ilgili açıklamasında, "ABD'nin Suriye'deki eylemleri ya provokasyon ya da mevcut durumu anlayamamaktır" dedi.

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Rusyadan ABDye sert Suriye tepkisi

Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alan açıklamalar art arda geliyor. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önce Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonun "Amerika'nın sorumsuz, tek taraflı politikalarının bir sonucu olduğunu" söyledi. Sonra da ABD'yi bölgeyi anlayamamakla suçladı.

Lavrov açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletlerinin Suriye'deki eylemleri ya provokasyon amaçlı ya da bölgeyi anlayamıyorlar" dedi.

Kremlin'den de Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yeni açıklama geldi. Kremlin, Türkiye ve Suriye liderleriyle temasta olunduğunu ifade etti. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılan açıklamada, askeri gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, suriye, rusya, abd
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