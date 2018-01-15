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Buradasınız : » » Rusya'dan ABD'ye sert çıkış

Rusya'dan ABD'ye sert çıkış

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD kontrolünde bir bölge oluşturulmasının, Suriye'yi bölünmeye götüreceği uyarısında bulundu.

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Rusyadan ABDye sert çıkış

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD destekli güçlerin kontrolünde bir bölge oluşturulmasının, Suriye'yi parçalamaya götüreceğini söyledi. Lavrov, ABD'den bu konuda detaylı açıklama istedi.

Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye'de rejim değişikliği amaçlayan güçlere yardım etmekle suçladı.

Lavrov, Türkiye'ye çağrı yaparak, "Umarız Türkiye, İdbil'de gözlem noktalarını kurma çalışmalarını hızlandırır" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran kararı

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya da değinen Lavrov, "ABD'nin İran'la nükleer anlaşmayı değiştirme çabalarını desteklemeyeceğiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, rusya, İran kararı, abd
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