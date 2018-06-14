Rusya'da emeklilik yaşı artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Haziran ayı başında emeklilik reformuyla ilgili çalışma başlatılacağını duyurmasından sonra Bakanlar Kurulu, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu aldığı kararla erkeklerde 60 olan emeklilik yaşının 65 olmasına, kadınlarda ise 55 olan emeklilik yaşının 60 olmasına karar verildi.

Karar, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'ya götürülecek.

Eylül ayında Meclis'ten geçecek yasanın 2019’dan sonra kademeli olarak uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA