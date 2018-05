Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı boykot çağrısı

Suriye'deki çatışmalarda oynadığı rol nedeniyle dünya liderlerini Rusya'yı boykot etmeye çağıran İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri, Rusya'nın sivillere saldıran Suriye yönetimine destek ve diplomatik koruma sağladığını, bu sebeple liderlerin açılış seramonisine katılmaması gerektiğini söyledi.

HRW İcra Direktörü Kenneth Roth, Twitter'da paylaştığı mesajında, Rusya'nın Suriye'deki sivil can kayıplarında rolü olduğunu söyleyerek, "Dünya liderleri Rus liderlerin arasında bulunmamalı; spor, vahşetin üzerini kapatmak için kullanılmamalı" dedi.

World leaders shouldn't be toasting Russian leaders at World Cup opening ceremonies next month while Russia is joining and backing Syria to slaughter civilians. 2.3M civilians are especially at risk in Idlib. Sports shouldn't be a cover for atrocities. https://t.co/S3IcqgO6Pc pic.twitter.com/IBBMA4fLsE