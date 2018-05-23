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Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı boykot çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), dünya liderlerine, 14 Haziran 2018'de Moskova'daki Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmaması çağrısı yaptı.

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Rusyada düzenlenecek Dünya Kupasını boykot çağrısı

Suriye'deki çatışmalarda oynadığı rol nedeniyle dünya liderlerini Rusya'yı boykot etmeye çağıran İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri, Rusya'nın sivillere saldıran Suriye yönetimine destek ve diplomatik koruma sağladığını, bu sebeple liderlerin açılış seramonisine katılmaması gerektiğini söyledi.

HRW İcra Direktörü Kenneth Roth, Twitter'da paylaştığı mesajında, Rusya'nın Suriye'deki sivil can kayıplarında rolü olduğunu söyleyerek, "Dünya liderleri Rus liderlerin arasında bulunmamalı; spor, vahşetin üzerini kapatmak için kullanılmamalı" dedi.  

Dünya Kupası 2018, 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, Dünya Kupası, boykot
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