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Rusya, Facebook'u da kapatabilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Facebook'un kapanabileceğini söyledi.

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Rusya, Facebooku da kapatabilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Başkanı Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, Facebook'un 2018 yılı sonuna kadar kontrol edileceğini ve kanuna uyulmaması durumunda Facebook'u kapatabileceklerini açıkladı.

Rus Izvestia Gazetesi'ne konuşan Jarov, Facebook'un gerekli adımları atma ve diğer kanunlara uyma konusunda geç kaldığını, Telegram'a erişimi durdurduktan sonra 2019'a girilmeden önce Facebook hakkında soruşturma başlatmayı planladıklarını söyledi.

Jarov, Facebook yetkilileriyle yaklaşık her 6 ayda bir görüşme yaptığını sözlerine ekledi.

Telegram kapatıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor), Telegram'ın yasaklanması için Moskova'da açtığı dava sonuçlanmış, Taganskiy Mahkemesi Başkanı Yuliya Smolina, Roskomnadzor'un başvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasına erişimin yasaklanmasına karar verildiğini bildirmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, Roskomnadzor, facebook
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