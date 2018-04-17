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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD, B planını uyguluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki amaçlarına ulaşamayan ABD, B planı olarak Rusya'ya gözdağı verme politikası yürütüyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD, B planını uyguluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya ile ilişkisinde sürekli yaptırım getirmesi konusunu değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, bu politikayı 'B planı' olarak niteledi ve Washington'ın bu politikaya Moskova ile siyasi oyun oynayamayıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki amaçlarında başarısız olmasının ardından sarıldığını söyledi.

Uluslararası arenada var olduğumuz için bizi cezalandırıyor

ABD'nin şimdi de hiçbir gerçekliğe dayalı olmaksızın yeni yaptırımlar getirmeye devam ettiğini belirten Zaharova "Daha önce bize Ukrayna için sizi cezalandıracağız diyorlardı, şimdi ise bu ifadeler çarpıcı şekilde değişti. Bizi aslında uluslararası arenada olduğumuz için cezalandırıyoruz, tam da bu yüzden, Rusya'nın uluslararası ilişkilerde var olması yüzünden" dedi.

Etiketler: zaharova, rusya, abd
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