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Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO yararsız bir askeri blok

Nato zirvesi sonuç bildirisine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri ittifakı "yararsız bir askeri blok" olarak nitelendirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO yararsız bir askeri blok

Brüksel'de dün 29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirisine Twitter hesabından tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Yararsız askeri blok NATO bizi provokatif faaliyetlerle suçlarken ve Brüksel'de dişlerini gıcırdatmaya devam ederken biz 2018 Dünya Kupası maçını izlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya istikrar ve güvenliği azaltıyor"

Bildiride Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerinin istikrar ve güvenliği azaltığı söylenirken, ittifakın NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla Moskova ile diyalog kapılarını açık tuttuğu da belirtilmişti. 

Rusya'ya yönelik Galler ve Varşova zirvelerinde alınan kararlar teyit edilirken, Salisbury saldırısı kınanarak, İngiltere'nin, saldırıdan büyük olasılıkla Rusya'nın sorumlu olduğunu değerlendirmesi bağlamında NATO'nun İngiltere'yle dayanışma içinde olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: Sputnik

Etiketler: rusya, nato
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