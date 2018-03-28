Rusya Dışişleri Bakanlığı: Londra'dan somut delil istiyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Skripal olayıyla ilgili olarak Londra’nın bütün uluslararası hukuk normlarını ve sağduyuyu ihmal ettiği savunuldu.

Londra’nın Rusya’yı kendi vatandaşını kimyasallarla zehirlemekle suçladığı hatırlatılan açıklamada, Skripal olayıyla ilgili olarak hiçbir somut delilin bulunmadığı kaydedildi.

İngiliz hükümetinin tutumunun pek çok soru işareti meydana getirdiği belirtilen açıklamada, “İngiltere halkı, ciddi tehdit taşıyan bu önemli olaylar konusunda aydınlatılmıyor” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin Salisbury şehrine çok uzakta bulunmayan Porton Down’daki bir gizli laboratuvarda kimyasal silah üretimi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği öne sürülen açıklamada, Skripal’in zehirlenmesinden önce bu laboratuvarda kimyasal ve biyolojik bir çalışma yapıldığı ve bu hususun saklandığı savunuldu.

Açıklamada, Londra’nın Rusya’yı suçlu ilan edecek şekilde bütün dünyada kampanya yürüttüğü ileri sürülerek, “Salisbury olayının objektif ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek siyasi-diplomatik iş birliğine karşı açık bir durum var.” ifadesine yer verildi.

İngiliz makamlarının, Salisbury'deki suçu işleyenleri tespit etmek yerine ilgisiz davrandığı belirtilen açıklamada, “Bu (ilgisizlik) bizi İngiliz özel kuvvetlerinin bu olaya muhtemel katılımı fikrine götürür” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus tarafına ikna edici bir kanıt sunulmaması halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına yönelik saldırı düzenlendiğini sayacağız. Bu hususta kanıt sunma sorumluluğunun İngiliz tarafında olduğunun altını çizeriz."

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA