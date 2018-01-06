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Romanya, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında çekimser oy kullanan Romanya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi.

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Romanya, İsraildeki büyükelçiliğini Kudüse taşımayacak

Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada çekimser oy kullanan Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'i telefonla arayarak Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede BM Genel Kurulu'nda çekimser oy kullanan Romanya'nın çekimser tavrının devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve Filistin'in bu sorunu barış içinde çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü gündemli toplantısında, ABD'nin kararını geri çekmesini öngören tasarının 128 oyla kabul edildiğini hatırlatan İohannis, "Karar, BM üyesi ülkelere, Kudüs'teki diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınmak ve Ortadoğu'da kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini gösterdi." dedi.

Iohannis’in açıklamasından sonra yerel basına açıklamalarda bulunan Bükreş'teki Filistin Büyükelçisi Fuad Kokaly de Iohannis’in kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının meşru bir seçenek olduğunu düşünmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösteriyor." diye konuştu.

Etiketler: Romanya, kudüs, israil
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