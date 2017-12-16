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Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı insani durumlar, öğrenci ve mahsur kalanların geçişi için 4 günlüğüne açtı.

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Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı

Mısır, perşembe günü, Refah Sınır Kapısı'nı 4 günlüğüne çift yönlü açacağını duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Mısır yönetimi insani durumlar, öğrenci ve mahsur kalanların geçişi için 4 günlüğüne çift yönlü açtı.

Yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nda toplanarak otobüslerle Mısır tarafına geçmek için beklemeye başladı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana, Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor. Darbenin ardından kapatılan kapı, yılda yalnızca birkaç kez kısa süreliğine açılıyor.

Gazze’de giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından en önemlisi olan Refah sınır kapısı Gazze’nin dünyaya açılan kapısı olarak biliniyor zira diğer 6 sınır kapısı İsrail yönetiminin kontrolü altında.

Kaynak: AA

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır, israil, gazze
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