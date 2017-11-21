Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık kalacak

Filistin Sivil İşler Bakanlığından Enformasyon Müdürü Muhammed el-Mukadime, "Mısır yönetimi, sınırın 3 gün daha açık tutulmasına karar verdi." dedi.
Mukadime kapının 23 Kasım Perşembe akşamına kadar açık kalacağını ifade etti.
Mısır, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı.
Hamas ile Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, 1 Kasım itibarıyla tüm sınır kapılarını Hamas'tan devraldıklarını, hükümetin Refah Sınır Kapısı'ndaki görevine 15 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı.
Kaynak: AA