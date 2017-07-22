  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.54
    EURO 4.128
  • BIST 106842.79
    ALTIN 142.581
Buradasınız : » » Polonya'da Senato tartışmalı yargı tasarısını onayladı

Polonya'da Senato tartışmalı yargı tasarısını onayladı

Polonya'da Senato, milletvekilleri ve adalet bakanına Yüksek Mahkeme üyelerini yargı çevrelerine danışmadan atama yetkisi veren yasa tasarısını onayladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Polonyada Senato tartışmalı yargı tasarısını onayladı

Polonya'da Senatoda yapılan oylamada iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) yasa tasarısına 55 senatör "evet", 23 senatör "hayır" oyu kullandı. Senato onayının ardından tasarının yasalaşması için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzası gerekiyor.

Yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor. Çok sayıda gösterici, Senato binasının önünde toplanarak tasarı karşıtı slogan attı.

Muhalifler yasaya, yargı bağımsızlığını yıpratacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS), "sadece seçkin sınıfa hizmet eden ve yozlaşan" yargıda reform amacıyla gündeme getirdiği tasarıyı AB yetkilileri, yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.

PiS lideri Jaroslaw Kaczynski, ülkedeki yargı sisteminin, komünist dönemin devamı niteliğinde olduğunu ve "radikal değişiklere" ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.

Ülkede 2015'ten bu yana PiS iktidarında yürürlüğe giren bazı tartışmalı reformlar, protestolara neden olmuştu.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER