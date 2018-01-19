Pakistan'da her yıl binlerce kişi kirli sudan hayatını kaybediyor

Pakistan'daki bulaşıcı hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 40'ına kirli sular neden oluyor.

200 milyona yakın nüfusa sahip Pakistan'da, çevre kirliliği, hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme gibi nedenler yüzünden, nüfusun üçte ikisi sağlıklı sudan mahrum oluyor.

Sağlık Bakanlığı ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, her yıl kirli su yoluyla bulaşan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden 100 bin kişiden 50 binini 10 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Pakistanlıların en önemli sorunu temiz su sıkıntısı

Temiz su sıkıntısı, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan Pakistanlıların en önemli sorunları arasında gösteriliyor. Köylülerin, temiz suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol kat etmesi gerekiyor.

Ülkedeki şişe sular da temiz su ihtiyacına cevap vermekte yetersiz kalıyor. Araştırmaya göre, şişe su hizmeti veren 111 markadan 100'ünün, içilebilir su standartlarını karşılamadığı ortaya çıkmıştı.

Hükümetin çalışmaları

Sağlık Bakanı Saira Afzal, hükümetin temiz su sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

Sind ve Pencab eyaletlerinin yanı sıra, kırsal bölgelerdeki temiz su sorununun çözümü için bir dizi önlem alındığını dile getiren Afzal, "Ülkenin birçok bölgesinde su arıtma sistemleri kurduk. Özellikle kırsal bölgelerde lağım borularının temiz su borularına karışmasının önüne geçmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Afzal, ayrıca hükümetin bu önlemlerin yanı sıra çocuk felcinin rastlandığı bölgelerdeki temiz su sorununa çözüm bulmak için projeler geliştirmeye devam ettiğini aktardı.

Barajlar temiz su sorununu körüklüyor

Hindistan'ın, topraklarından doğan ve Pakistan'a ulaşan nehirler üzerindeki baraj sayısını her geçen yıl artırması, Pakistan'daki su sıkıntısının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Hindistan'dan gelen nehirlerin debisinin düşmesi yüzünden Pakistan'da artan temiz su sorunu, birçok baraj projesinin rafa kaldırılmasına neden oldu.

Pakistan Su Konseyi araştırmacılarından Gulam Murtaza, ülkedeki su sıkıntısına dikkati çekerek barajlardaki doluluk oranının azaldığını söyledi.

Murtaza, "Mevcut baraj ve kanallar nedeniyle temiz su kaynaklarının her geçen gün azaldığı Pakistan'da, temiz su sıkıntısının çözüme kavuşması için yeni rezervlere ihtiyaç duyuluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

