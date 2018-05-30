Özgürlük direnişini Akdeniz'e taşıyan Filistinliler serbest

Gazzeliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ile İsrail ablukasını kırmak için başlattıkları direniş dalgasını Akdeniz'e taşıdı.

Aralarında yaralılar ve hastaların olduğu teknelerle denize açıldılar. İsrail güçleri ise önlerini kesti ve Gazze Limanı'nda gemilere el koydu, Aşdod Limanı'na çekti.

Bütün yolcular güvende

Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, kaptan hariç teknedekilerin tamamının serbest bırakıldığını açıkladı.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan bölgeye ulaştı.

İsrail teknelerin önünü kesti

Gemiler, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze Limanı'ndan sembolik olarak denize açıldı.

Kıyıdan ancak 14 mil, yani yaklaşık 20 kilometre kadar uzaklaşabildi. İsrail donanması silahsız ve hasta sivillerin teknelerinin yolunu 4 hücumbot ile kesti.

Hastası 17 Filistinli İsrail hapishanesinde

Bunun üzerine İsrail ordusundan açıklama geldi.

"Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi."

Tedavi için Gazze dışına çıkmaya çalışan kanser ve hepatit hastası 17 Filistinli tutuklandı.

Mavi Marmara'dan 8 yıl sonra denize açıldılar

"Özgürlük" tekneleri, Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıktı.

Gemilerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler var.

2014'te bu yana en yoğun İsrail baskısı

İsrail'in Gazze üzerindeki şiddet eylemleri karada da aralık vermeden sürüyor.

Gazzeliler direniş çabaları son 24 saatte hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bastırılmaya çalışılıyor. Gazze Şeridi, 2014'ten bu yana en yoğun İsrail askeri baskısı altında.

Kaynak: AA, TRT Haber