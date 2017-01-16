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Orlando'daki katliamda yeni gözaltı

ABD'deki Orlando saldırganı Mateen'in eşi gözaltına alındı.

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Orlandodaki katliamda yeni gözaltı

ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde 49 kişiyi öldürerek, ABD tarihindeki en büyük toplu katliamlarından birini gerçekleştiren Omar Mateen'in eşi San Francisco'da gözaltına alındı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Orlando'daki katliamın sorumlusu olarak polis tarafından öldürülen 29 yaşındaki Omar Mateen'in eşi Noor Salman'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılığın açıklamasında ise Salman'ın, Mateen'in DEAŞ'a maddi destek sağlamasına yardım ve yataklık etmek, adaletin önünü tıkama gibi suçlardan gözaltına alındığı kaydedildi.

Salı günü ilk duruşmasına çıkacağı bildirilen Salman'ın, gözaltına alındığı Kaliforniya'nın San Francisco kentinden, Florida'nın Tampa kentine gönderilmesi bekleniyor.

49 kişinin öldürüldüğü, 53 kişinin yaralandığı 12 Haziran 2016'daki katliam, ABD tarihine "tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş en kanlı saldırılardan biri" olarak geçti.

Afgan asıllı ABD vatandaşı Omar Mateen'in gerçekleştirdiği saldırıdan sonra yapılan anket sonuçları, katliamın seçim yarışında kadın ve göçmenlere yönelik söylemleri yanında İslamofobik söylemleriyle de önce çıkan 45. Başkan Donald Trump'ın seçmen nezdinde puanının artmasına katkı sağladığını ortaya koymuştu. AA

Etiketler: abd, orlando, omar mateen, San Francisc, Orlando saldırganı, Noor Salman, DEAŞ
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