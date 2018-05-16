Orgeneral Akar'dan Brüksel'de görüşme trafiği

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 179'uncu NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Orgeneral Akar, toplantı kapsamında, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Avustralya Genelkurmay Başkanı Mark Binskin, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ile ayrı ayrı görüştü.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, NATO'nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan "Güney Bölge Stratejisi", kolektif savunma ve caydırıcılık kapsamında alınan tedbirler, ittifakın komuta ve teşkilat yapısının iyileştirilmesi ana başlıkları ele alındı.

Kaynak: AA