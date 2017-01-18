Obama, Manning'i affetti

Başkanlık koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump’a devredecek olan Barack Obama, 273 mahkum için "özel af" yetkisini kullandı.

Obama 64 mahkumu affetti; 209 mahkumun da cezasını hafifletti.

Obama’nın listesinde casuslukla suçlanan Chelsea Manning de yer aldı.

Obama, 2013 yılında ülkesine ait gizli belgeleri, Wikileaks'e sızdırdığı için 35 yıla mahkum edilen Manning için özel af yetkisini kullandı.

Manning 17 Mayıs'ta serbest kalacak.

Cezası kaldırılan veya hafifletilen mahkumların önemli bir bölümünün, şiddete bulaşmamış, uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan ceza almış kişiler olduğu açıklandı.

Böylece Obama, görev süresi içinde en fazla mahkum affeden Amerikan Başkanı olarak kayıtlara geçti.

