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'Normalleşme sürecinin engellenmesi amaçlanıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov, Karlov'un öldürülmesi ile, normalleşme sürecinin ve Suriye'de siyasi çözüm çabalarının engellenmesinin amaçlandığını söyledi.

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Normalleşme sürecinin engellenmesi amaçlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karlov'un öldürülmesi ile hem iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin, hem de Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak için Rusya ve Türkiye'nin çabalarını pekiştirmesinin engellenmesi amaçlanıyor." dedi.

Saldırının arkasında kimlerin olduğunun soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Peskov, "Rus uzmanlar şimdi Ankara'da. Dün devlet başkanları ortak araştırma yapılması konusunda anlaşmıştı. Sabırlı olalım ve uzmanların araştırmalarını tamamlamasını bekleyelim." şeklinde konuştu.

"Planlı bir provokasyon"

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko da, güvenlik güçlerinin Rus uzmanların da katılımı ile saldırının sorumlularını bulmak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini, bunun "onur meselesi" olduğunu belirtti.

Matvienko düzenlediği basın toplantısında, "Karlov'un öldürülmesi Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesine karşı planlı bir provokasyon." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov, Karlov, normalleşme süreci, provokasyon
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