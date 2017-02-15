  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Nikopolidis sığınmacıların 'Umut'u

Yunanistan Milli Takımı eski kalecisi Nikopolidis, ülkesinde yaşayan sığınmacılardan "Umut" adında bir futbol takımı kurdu.

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Nikopolidis sığınmacıların Umutu
Yunanistan Milli Takımı eski kalecisi Antonios Nikopolidis, ülkesinde yaşayan sığınmacılardan "Umut" adında bir futbol takımı kurdu.
 
Futbol takımı, başkent Atina'nın batısındaki Skaramangas bölgesinde yaşayan Suriye, Yemen, Irak ve Afganistanlı sığınmacılardan oluşuyor. Sığınmacılardan kurulu takım, avukatlar, telekominikasyon işçileri ve muhasebecilerin yer aldığı ekiplere karşı amatör ligde mücadele ediyor.
 
Yunanistan Milli Takımı ile 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Nikopolidis, hayatlarında zor anlar yaşayan insanlara yardım ettiklerini söyleyerek, "Onlar ülkemizde misafirler. Birkaç saatliğine de olsa onları mutlu etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Takımda yer alan 23 yaşındaki Suriyeli futbolcu Hozaifa Hajdepo ise sıkılmamak için bazı şeylere zaman ayırmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Eğer evde kalıp çalışmak istemezseniz, bir ölüden farkınız kalmaz." görüşlerini aktardı. AA
 
Etiketler: nikopolidis, umut futbol takımı, sığınmacılar, Yunanistan
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