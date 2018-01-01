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Buradasınız : » » Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı düzenlendi: 21 ölü, çok sayıda yaralı var

Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı düzenlendi: 21 ölü, çok sayıda yaralı var

Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletine bağlı Omoku kentinde, kiliseden çıkanlara yönelik silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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Nijeryada kiliseden çıkanlara silahlı saldırı düzenlendi: 21 ölü, çok sayıda yaralı var

Omoku Kilisesi'nin papazı Dandy Bathuel, silahlı kişilerin, kilisedeki yeni yıl kutlanmasından çıkanlara, evlerine gittikleri sırada saldırı düzenlediğini, hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi.

Bathuel, "Eve dönerken saldırganlar, bu insanlara ateş açtı." dedi.

Cross River polis sözcüsü Omoni Nnamdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ülkenin petrol bakımından zengin Cross River bölgesinde zaman zaman insan kaçırma olayları yaşanıyor ve silahlı saldırılar düzenleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, kilise, silahlı saldırı
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