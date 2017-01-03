Nijer'de 15 Boko Haram militanı öldürüldü

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Mustafa Ledru, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın, ülkenin güneydoğusunda Barwa bölgesindeki güvenlik birimlerinin yerleşkesine hafta sonu saldırı düzenlediğini belirtti.

Ledru, askerlerin saldırıya karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 15 militanın öldürüldüğünü ve birinin sağ olarak ele geçirildiğini, çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiğini ve 7 askerin yaralandığını söyledi.

Öte yandan Nijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed Bazum, geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olan Boko Haram üyesi 31 gence yönelik yasal işlem başlatılmayacağını söyleyerek teslim olmayı kabul eden militanlar için entegrasyon programı oluşturacaklarını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Mahamadu Issufu da yeni yıl mesajında, teslim olmak isteyen Boko Haram militanlarının zarar görmeyeceğini ve topluma entegre edileceğini ifade etmişti. AA