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Buradasınız : » » Netanyahu'dan İsrail polisine sert tepki

Netanyahu'dan İsrail polisine sert tepki

Netanyahu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili medyaya yasa dışı bilgi sızdırılmasını engellemediği gerekçesiyle İsrail Emniyet Müdürü Roni Şeyh'i eleştirdi.

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Netanyahudan İsrail polisine sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili medyaya yasa dışı bilgi sızdırılmasını engellemediği gerekçesiyle İsrail Emniyet Müdürü Roni Şeyh'i eleştirdi.

Netanyahu, İsrail basınında bugün çıkan, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 hafta içinde polise yeniden ifade vereceği şeklindeki haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Binyamin Netanyahu açıklamasında, "(İsrail Emniyet Müdürü) Roni Şeyh göreve geldiğinde iki önemli karar almıştı. Bunlardan biri yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili medyaya sızma olmayacağı ve bu konuda polisin tavsiyelerde bulunmayacağıydı." ifadesini kullandı.

Şeyh'i bu sözünü tutmamakla suçlayan Netanyahu, yasa dışı yollarla medyaya sızdırılan bilgilerin bir tsunamiye dönüştüğünü savundu.

Netanyahu'nun ardından yazılı bir açıklama yapan ana muhalefet partisi Siyonist Birlik'in lideri İzak Herzog, Başbakan Netanyahu'yu, sanatçılar, gazeteciler ve hakimlerin ardından şimdi de polisi hedef almakla suçladı.

Kanal 2 televizyonunun haberinde, iki hafta içinde Netanyahu'nun yeniden sorgulanacağı belirtilmiş, bu yeni sorgulamanın, Netanyahu'nun "zengin dostlarından hediye aldığı ve bir medya patronuyla kendisine destek olması için gizli görüşme yaptığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılacağı ifade edilmişti.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polis tarafından birçok kez sorgulanmıştı.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını, liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Etiketler: Netanyahu, israil, roni şeyh, İsrail Polisi
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