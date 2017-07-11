NATO'nun Karadeniz'deki en büyük yıllık tatbikatı SG17 başladı

NATO’nun Karadeniz bölgesinde düzenlediği en büyük yıllık tatbikatı Saber Guardian (SG17) ABD’nin Bulgaristan’daki Novo Selo poligonunda açıldı. ABD’nin Kara Kuvvetleri Avrupa komutanlığı himayesinde Bulgaristan, Romanya ve Macaristan topraklarında 10 gün sürecek tatbikata 22 NATO ve ortak ülkelerinden 25 askeri personel katılacak.

Açılışta konuşan tatbikat komutanı ABD’nin Avrupa Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı general John Gronski, burada oluşturulan uluslararası gücün etkin bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Tatbikat sırasında müttefik ve ortaklarımızla birlikte aramızdaki uyum ve eşgüdümlü hareket etme kapasitelerimizi geliştireceğiz. Katılan güçlerin nüfus ve teçhizatı görkemli bir güce sahip olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Saldırı durdurabilme kapasitemiz oldukça büyüktür.” dedi.

Tatbikat dolayısıyla Bulgaristan’ı ziyaret eden Rusya Federasyonu askeri gözlemciler heyetinin çalışmaları rahatlıkla izleyebileceklerine işaret eden Gronski, “Çalışmalarımızdaki şeffaflık önemli bir yer alıyor. Bu anlamda şeffaflık yapılan çalışmalarımızın daha iyi anlaşılabilmesine vesile olur. Her bir devlet, tatbikat yaparken bu kuralı esas almak zorundadır” diye konuştu.

Bulgaristan’ın önemli bir NATO üyesi ve ABD’nin ortağı olduğunu belirten Gronski, “Omuz omuza gelip Avrupa’nın bütünlük, özgürlük ve barışını savunmaya hazırız” ifadesini kullandı

Bulgaristan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Eftim Eftimov, “Çalışmaların en kapsamlı bölümünün ülkemizin ev sahipliğinde yapılması bizim için büyük bir şereftir. Katılımcıların nüfusu ise güneydoğu Avrupa’daki güvenlik ve barışın güvence altına alınmasının artan ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.

Macaristan’dan Tuğgeneral Laslo Sabo, Romanya’dan Tuğgeneral Petraçe Tudoritza’nın katıldığı Saber Guardian 2017 tatbikatı kapsamında üç ülkenin topraklarında 18 diğer tatbikat da düzenlenecek. Bulgaristan’daki tatbikat çalışmaları için “Novo Selo” üssünün yanı sıra “Koren”, “Şabla” üsleri ve “Bezmer” askeri havaalanı da kullanılacak.

SG17 tatbikatı 20 Temmuz'da sona erecek.