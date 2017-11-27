  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Myanmar'da TRT World çalışanlarına ek suçlamalar yöneltildi

Myanmar'da TRT World çalışanlarına ek suçlamalar yöneltildi

Myanmar'da 2 hafta önce ruhsatsız drone kullanmaktan 2'şer ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından 2'sine ek suçlama yapıldı.

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Myanmar'da 2 hafta önce ruhsatsız drone kullanmaktan 2'şer ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından 2'sine ek suçlamalar yöneltildi.

Yerel medyada yer alan haberde, TRT World adına çalışan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin'in, drone kullanmalarının yanı sıra ülkeye drone sokmaktan da yargılanacakları kaydedildi.

Suçlu bulunmaları halinde gazetecilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtildi.

Myanmar'da Parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe, başkent Nepido'da mahkemeye çıkarılmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ruhsatsız drone bulundurmaktan 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.

Etiketler: TRT World, myanmar
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