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Buradasınız : » » Myanmar ordusu Arakan köylerini "askerileştiriyor"

Myanmar ordusu Arakan köylerini "askerileştiriyor"

Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara ait köyleri yıkıp yeniden inşa ediyor. Yıkılan köyler askerileştirerek, Müslümanlara uygulanan katliamın kanıtları yok edilmeye çalışılıyor.

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Myanmar ordusu Arakan köylerini &quot;askerileştiriyor&quot;

Uluslararası Af Örgütü "Arakan Eyaletini Yeniden Yapmak" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, Myanmar silahlı kuvvetlerinin, şiddet olayları nedeniyle evlerinden kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı toprakları işgal ettiğine değinildi.

Uydu görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve insan hakları örgütlerine dayandırılan raporda, ordunun Ocak ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara ait köyleri yeni yapılar inşa etmek için buldozerlerle yıktığı kaydedildi.

Köylerin nasıl yıkılıp yeniden inşa edildiğini ortaya koyan görüntüleri de içeren raporda, evlerine geri dönecek Arakanlı Müslümanlar için yeni sivil yapıların yanı sıra bu köylerin askerler için yeni tesisler ve yollarla ürkütücü biçimde askerileştirildiğine yer verildi.

Kanıtlar ortadan kaldırılıyor

Uluslararası Af Örgütü'nün Kriz Yanıt biriminin yöneticisi Tirana Hassan, bu "ürkütücü" askerileşmenin, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların kanıtlarını ortadan kaldırdığına dikkat çekerek, "Arakanlılara karşı insanlık suçu işleyen aynı güvenlik güçleri tarafından yeni üsler dikiliyor" ifadelerini kullandı.

Hassan, bu durumun, "Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşünü daha uzak bir olasılık haline getirdiği" değerlendirmesini yaptı.

Myanmar'daki Müslüman zulmü

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle, yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Af Örgütü, myanmar, Arakan
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