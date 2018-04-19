Myanmar, Arakanlı Müslümanlara yardım ulaşmasını engelliyor

Burma İnsan Hakları Ağı'ndan (BHRN) yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki saldırılarının ardından bölgede kalanlara ulaştırılan yardımın, sivil toplum örgütleri ve hayır kurumlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle son derece sınırlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kızıl Haç bu yerlerden bazılarına erişim sağlarken, ulaşılamayan diğer yerlerin gıda ve tıbbi malzemeye aşırı ihtiyacı oluyor." ifadesine yer verildi.

"Hiç kimse Bangladeş'ten Myanmar'a gönüllü olarak dönmeyecek"

BHRN Başkanı Kyaw Win de yaptığı açıklamada, hiç kimsenin Bangladeş'ten Myanmar'a gönüllü dönmeyeceğini belirterek, "Bu şartlar altında dönüş, nasıl güvenli ve onurlu şekilde olabilir ki?" dedi.

Bangladeş ve Myanmar yönetimlerinin, gördükleri zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmeleri konusunda geçen yıl kasım ayında anlaşmaya vardığı açıklansa da Dakka hükümetinden, tek bir sığınmacının geri dönmediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri de Myanmar hükümetinin, Arakanlılar için güvenli geri dönüşü sağlayamadığını ve tüm köylerde kalan evlerin kalkınma çalışmaları adı altında yerle bir olduğunu ifade etti.

Yardımlar askıya alınmıştı

Dünya Gıda Programı (WFP), geçen yıl eylül ayında, Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını bildirmişti.

WFP'nin Roma'daki merkezinden Frances Kennedy, AA'ya demecinde, "Biz, güvenlik problemlerinden ötürü gıda yardım operasyonlarını bir süredir durdurmuş durumdayız. Biz işimizi yapmak üzere halen oradayız ancak orada devam etmekte olan çatışma nedeniyle Arakan'a ulaşma imkanımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

BM Myanmar ordusunu "utanç listesi"ne eklemişti

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM, bu hafta, ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' eklemişti.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA