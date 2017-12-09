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Buradasınız : » » Musul'da 52 naaşın yer aldığı toplu mezar bulundu

Musul'da 52 naaşın yer aldığı toplu mezar bulundu

Irak'ta Musul vilayetine bağlı Kayravan kasabasında kadın ve çocuklardan oluşan 52 kişiye ait toplu bir mezar bulundu.

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Musulda 52 naaşın yer aldığı toplu mezar bulundu

Irak'ta Musul vilayetine bağlı Baac ilçesinin Kayravan kasabasında Sünni Arap oldukları tespit edilen, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 52 naaş bulundu.

Kurbanların 16 Ekim'de başlayan ve 10 Ağustos 2017 tarihinde sona eren Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında öldürüldükleri belirtildi.

Hükümete en kısa zamanda burada incelemelere başlatılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada kadın ve çocukların kimler tarafından öldürüldüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haşdi Şabi ve onlara destek veren Sünni Aşiret güçleri, Mayıs ayında terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kayravan kasabasını geri almıştı.

Kayravan, Irak-Suriye sınırı üzerindeki çöl bölgesinde bulunan Baac ilçesinin 30 kilometre doğusunda yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, Musul, toplu mezar
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