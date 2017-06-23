  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Musul birkaç gün içinde DEAŞ'tan kurtarılacak'

'Musul birkaç gün içinde DEAŞ'tan kurtarılacak'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, birkaç gün içinde Musul'un DEAŞ'tan kurtarılacağını belirtti.

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Musul birkaç gün içinde DEAŞtan kurtarılacak

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, birkaç gün içinde Musul'un DEAŞ'tan kurtarılacağını belirtti.

İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Musul'un tamamının kurtarılması sadece az bir zaman meselesi. Birkaç gün içerisinde kentin tamamını DEAŞ'tan kurtaracağız." dedi.

Başbakan İbadi, Büyük Nuri Camisi ve minaresinin DEAŞ tarafından patlatılarak havaya uçurulmasına da değinerek, Musul kurtarıldıktan sonra orada, örgütün tahrip ettiği tüm tarihi eserleri yeniden imar edeceklerini ifade etti.

Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin ise İbadi, "Bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmeyeceğiz. Ancak söz konusu ülkeler arasında uzlaşma ve anlaşma yollarını bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul, DEAŞ
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