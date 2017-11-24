  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Mısır'daki cami saldırısında ölü sayısı 235'e yükseldi

Mısır'ın Sina yarımadasındaki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 235'e yükseldi.

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Mısırdaki cami saldırısında ölü sayısı 235e yükseldi

Mısır'ın Ariş kentinin batısındaki el-Ravdah camisini hedef alan saldırı, bir intihar bombacısının kendisini havaya uçurmasıyla başladı.

Patlamanın ardından teröristler camiden kaçmaya çalışan cemaatin üzerine ateş açtı.

Teröristler ayrıca bölgeye ulaşmaya çalışan ambulansları taradı.

Msırlı yetkililer saldırıda 235 kişinin öldüğünü açıkladı.

Olayda 130 kişi de yaralandı.

Saldırı sırasında camide Cuma namazını kılmaya gelen çok sayıda askerin de bulunduğu belirtiliyor.

Saldırının DEAŞ terör örgütünün Sina'daki uzantıları tarafından düzenlendiği sanılıyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Mısır'daki saldırıyı kınadı.

"Türkiye, terör saldırıları karşısında kardeş Mısır halkının ve Mısır’ın yanındadır" diyen Bozdağ, terörle ve arkasındaki karanlık güçlerle de mücadelenin şart olduğunu söyledi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, twitter hesabından yayınladığı mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırı nedeniyle Mısır'da 3 gün ulusal yas ilan edildi. 

TRT HABER

Etiketler: sina yarımadası, mısır, camiye saldırı
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