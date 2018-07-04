Mısır’da parlamento darbeci komutanları koruma altına aldı

Tasarı, üst düzey subaylara, anayasanın askıda olduğu dönemle ilgili herhangi bir soruşturma açılmasını önlediği gibi, bu kişilerin ceza almasını da engelliyor.

Düzenleme, cumhurbaşkanına üst düzey subayları ömür boyu hizmete çağırma yetkisini de kapsıyor.

Kanun tasarısı, üst düzey ordu komutanlarına büyük avantajlar da sağlıyor. Bakanlara tanınan bütün haklardan yararlanabilme imkanı bulan komutanlar, diplomatik heyet başkanlarına yurt dışında tahsis edilen koruma ve avantajları da kullanabilecek.

Mısır, anayasanın askıya alındığı dönemde, uluslarası insan hakları örgütleri tarafından "insan haklarını çiğnemekle" suçlanmıştı. Bu dönemde askeri darbeye karşı çıkan binlerce kişiyi, ordu birlikleri katletmişti.

Uluslararası örgütler, katliamlardan o dönemde ülke yönetiminde olan ordu komutanlarını sorumlu tutuyor.

Kaynak: Al Jazeera