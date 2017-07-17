Mısır Katar'a vize uygulayacak

Mısır'ın, 20 Temmuz'dan itibaren diplomatlar da dahil tüm Katar vatandaşlarına vize uygulayacağı bildirildi.

Kahire Uluslararası Havalimanı güvenlik yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Katar vatandaşlarına vize uygulamasının başlatılması konusunda uluslararası havalimanları ve bütün sınır kapılarına talimat verildi. Normal pasaportların yanı sıra görev ve diplomat pasaportları da dahil olmak üzere bütün Katar pasaportları için vize uygulaması önümüzdeki perşembe gününden itibaren başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Katarlı turistlerin havalimanlarından 3 aylık turist vizesi alabileceklerinin ifade edildiği açıklamada, 3 ay sonrası oturum için ilgili makamlara müracaat edilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu uygulamanın, 5 Haziran’da Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizin bir diğer yansıması olduğu tahmin ediliyor.

Katarlılar diğer Körfez ülkeleri vatandaşları gibi Mısır’a vizesiz girebiliyorlardı. Krizle birlikte Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn yönetimleri Katar uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.