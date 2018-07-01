Merkel'den sığınmacılara "elimden geleni yapacağım" mesajı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Alman kamu televizyonu ZDF'teki ''Berlin Direkt'' programında açıklamalarda bulundu.

"Elimden geleni yapacağım"

Merkel, partisiyle Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasındaki mülteci politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süren krizi değerlendirdi. "Elimden geleni yapacağım" mesajı verdi.

''Sorumluluk taşıma adına CSU ile bir sonuca ulaşmak için elimden geleni yapacağım.''

Almanya Başbakanı Merkel, İçişleri Bakanı'nın sınıra gelen sığınmacıları geldikleri yere gönderme planına değinerek, bunun AB düzeyinde çözülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

"İnsan tacirlerini durdurma konusunda neler yapabiliriz bunu konu ediniyoruz"

CDU ve CSU'nun birlikte çalışmaya devam etmelerini istediğini belirten Merkel, Brüksel'deki AB zirvesinde yapılan görüşmelerin sonrasında CSU'nun talebinin de karşılandığına inandığını vurguladı.

İnsan kaçakçılarıyla mücadelenin önemine dikkati çeken Merkel, Avrupa'nın buna seyirci kalamayacağının altını çizdi.

''Biz köprüleri yükseltmenin aksine insan tacirlerini durdurma konusunda neler yapabiliriz bunu konu ediniyoruz."

Sığınmacılar konusunda AB'de varılan uzlaşıya işaret eden Angela Merkel, bu konuda çalıştığını, olan biteni sessizce izleyip oturmadığını savundu.

CSU'dan AB açıklaması

Öte yandan, Münih'te parti kurmaylarını toplayan CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB'de varılan uzlaşının kendi tekliflerini karşılayacak etkide olmadığını söyledi.

Kaynak: AA