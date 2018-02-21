  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Mehmetçik Afrin'de sivillerin yardımına koşuyor

TSK, Afrin'de teröristlerden arındırdığı Mervane köyündeki sivilleri sağlık taramasından geçirdi.

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Mehmetçik Afrinde sivillerin yardımına koşuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terörden arındırdığı Mervane köyündeki sivillere sağlık desteğinde bulundu.

TSK'ya bağlı askeri doktorlar, dün Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı muayene etti.

Muayene sırasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da tercümanlık yaptı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmıştı.

TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde sivillere insani yardım da ulaştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, afrin, afrin siviller, zeytin dalı
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