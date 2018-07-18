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Maocu isyancıların saldırılarında 199 güvenlik görevlisi öldü

Hindistan'da Maocu isyancıların 2015-2017 yıllarında düzenlediği saldırılarda 199 güvenlik görevlisinin öldüğü açıklandı.

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Maocu isyancıların saldırılarında 199 güvenlik görevlisi öldü

"Hindustan Times"ın haberine göre, üst düzey devlet yetkilisi Hansraj Gangaram Ahir, Lok Sabha'da (Halk Meclisi) yaptığı açıklamada, Maocu isyancıların, 2015-2017 döneminde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinde 199 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ahir, Maocu isyancıların düzenlediği şiddet olaylarına bağlı hayatını kaybedenlerin toplam sayısının geçen yıl 263, 2016'de ise 278 olduğunu belirtti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

Maocu isyancıların, 15 Temmuz'da, Çatisgarh eyaletinin Kanker bölgesinde bir operasyondan dönen askerlere düzenlediği silahlı saldırıda iki asker ölmüş, bir asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: mao, hindistan
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