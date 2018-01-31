  • 31 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.752
    EURO 4.676
  • BIST 119528.79
    ALTIN 161.906
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Malezyalı Hindular Batu Mağarası'nda buluştu

Malezyalı Hindular Batu Mağarası'nda buluştu

Malezya’da yaklaşık 1,5 milyon Hindu, kutsal bayramları Thaipusam için başkent Kuala Lumpur'daki Batu Mağarası'nda buluştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malezyalı Hindular Batu Mağarasında buluştu

Thaipusam Bayramı, Hindu inanışının en önemli günlerinden. Ocak-Şubat aylarında kutlanan bayramda, "savaş tanrısı" Murugan’ın onuruna dayanıklılık gösterileri yapılıyor.

Her sene, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen kutlamalar için bu sene de Malezyalı Hindular dünyanın en büyük Hindu tapınağı olan Batu Mağarası'nda akın etti.

Acıya karşı ne kadar çok dayanıklılık gösterilirse tanrılarına o kadar yaklaştıklarına inanan Hindular, ağırlıkları 20 kilograma varan Hinduizm sembollerinden oluşan yükleri üzerlerinde taşıyarak dans etti.

Etkinlikler kapsamında Batu Mağarası’na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyen Hindular, mağaraya ulaşmak için 272 basamaklı dik merdivenden çıktı.

Bazı Hindular dayanıklılıklarını göstermek için vücutlarına şiş sokarken, bereket isteyen Hindular ise küp içine konulmuş sütleri kafalarının üzerinde taşıdı.

Batu Mağarası 42 metre yüksekliğindeki Murugan heykelini bahçesinde barındırması nedeniyle Hindu dünyasının kutsal mekanları arasında yer alıyor.

Yüzde 6,3’ü Hindulardan oluşan Malezya'da Thaipusam resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Malezya, kutsal bayram, hindistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER