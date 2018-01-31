Malezyalı Hindular Batu Mağarası'nda buluştu

Thaipusam Bayramı, Hindu inanışının en önemli günlerinden. Ocak-Şubat aylarında kutlanan bayramda, "savaş tanrısı" Murugan’ın onuruna dayanıklılık gösterileri yapılıyor.

Her sene, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen kutlamalar için bu sene de Malezyalı Hindular dünyanın en büyük Hindu tapınağı olan Batu Mağarası'nda akın etti.

Acıya karşı ne kadar çok dayanıklılık gösterilirse tanrılarına o kadar yaklaştıklarına inanan Hindular, ağırlıkları 20 kilograma varan Hinduizm sembollerinden oluşan yükleri üzerlerinde taşıyarak dans etti.

Etkinlikler kapsamında Batu Mağarası’na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyen Hindular, mağaraya ulaşmak için 272 basamaklı dik merdivenden çıktı.

Bazı Hindular dayanıklılıklarını göstermek için vücutlarına şiş sokarken, bereket isteyen Hindular ise küp içine konulmuş sütleri kafalarının üzerinde taşıdı.

Batu Mağarası 42 metre yüksekliğindeki Murugan heykelini bahçesinde barındırması nedeniyle Hindu dünyasının kutsal mekanları arasında yer alıyor.

Yüzde 6,3’ü Hindulardan oluşan Malezya'da Thaipusam resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA