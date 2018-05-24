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Malezya yolcu uçağını Rus füzesinin vurduğu tespit edildi

Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları'na ait yolcu ucağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etti.

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Malezya yolcu uçağını Rus füzesinin vurduğu tespit edildi

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) tarafından düzenlenen basın toplantısında, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğu belirtildi.

Malezya Havayollarına ait yolcu ucağı Rus füzesi vurdu

Açıklamada, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'tan Ukrayna'ya doğru yol aldığı konvoyda bulunan bir füzenin uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiği kaydedildi. 

Füzenin kim tarafından atıldığına dair açıklamanın araştırmanın tamamlanması ile yapılacağını belirten JIT, olaya şahit olan kişilere bilgi aktarımında yardımcı olunması talebinde bulundu. 

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, Ukrayna, rus füzesi, malezya yolcu uçağı
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