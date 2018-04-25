Macron’un ABD ziyaretine ilginç anlar damga vurdu

İki lider, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecileri selamladı Trump, Macron'u övdü, ardından da elinden tutarak çekti. İki lider, beraber içeri girdi.

Oval Ofis'te görüşmelere geçmeden önce Trump ve Macron gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilere hitabı esnasında Trump, Macron'un omzundaki kepeği temizledi.

Macron ise, açıklamalar sırasında defalarca Trump'ın kolunu tuttu. Kürsüden ayrıldıklarında da elini Trump'ın omzuna atarak yürüdü.

‘El tutuşma’ krizi

Ziyaretin bir başka ilginç anı da Donald Trump ile first lady Melania Trump arasında yaşandı.

Trump çifti, Beyaz Saray'ın önünde Macron çiftini karşıladıktan sonra birlikte poz verdi. Bu esnada Donald Trump, eşinin elini tutmak için hamle yaptı. Ancak First lady daha önce defalarca yaptığı gibi yine eşinin elini tutmak istemedi.

Kaynak: TRT Haber