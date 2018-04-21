Macron, Trump'la Filistin konusunu görüşecek

Filistin Haber Ajansı WAFA'nın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

Macron, görüşmede ülkesinin Filistinlilerle İsrailliler arasındaki barışın sağlanması için Avrupa Birliği görüşü esasına dayalı desteğe devam ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ile Filsitin'i görüşecek

İki gün içinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geleceğini ve Filistinlilerin görüşünü kendisine aktaracağını belirten Fansa Cumhurbaşkanı, Amerika'nın barış çalışmalarına ilişkin planlarının ne olduğuna dair bilgi almaya çalışacağını ifade etti.

Macron, Filistinliler arasındaki uzlaşı çabalarının önemine değinerek, bunun Filistinlilerin görüşmelerdeki konumlarının yararına olacağına dikkati çekti.

Görüşmede Abbas ve Macron, barış çalışmaları için koordinasyon sağlanması konusunda sözleşti.

Kaynak: AA