Lübnan'da meclis oturumu bir ay ertelendi

Lübnan'da parlamentonun görev süresinin uzatılması konusunun tartışılacağı meclis oturumunun Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından bir ay süreyle ertelendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Avn, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Lübnan Anayasası'nın 59'uncu maddesinin verdiği yetkiyle perşembe günü düzenlenecek ve meclisin görev süresinin bir yıl uzatılması konusunun ele alınacağı oturumu bir ay ertelediğini açıkladı.

Siyasi partilerin tartıştığı yeni seçim sistemi konusuna da değinen Avn, "Genel seçimlerin yeni seçim yasasına göre yapılmasını taahhüt eden Ulusal Uzlaşı Belgesi, anayasanın bir parçası haline geldi. Anayasal prensipler temelinde yeni seçim yasasıyla tüm Lübnanlıların doğru temsili için çalışacağımı cumhurbaşkanlığı yeminimde ifade ettim." dedi.

Öte yandan, dün Meclis Başkanı Nebih Berri'nin girişimiyle daha önce parlamentonun 2013 ve 2014'te iki kez uzatılan görev süresinin bir yıl daha uzatılması tasarısı perşembe günü görüşülmek üzere meclisteki partilerin uzlaşısıyla kabul edilmişti.

Lübnan'da parlamentonun görev süresi 21 Haziran'da sona eriyor. Siyasi partiler arasında 1960 seçim yasası olarak bilinen ve çoğunluk sistemini içeren seçim yasasının değiştirilmesi üzerinden görüş ayrılıkları yaşanıyor. Seçim sistemi tartışmaları üzerinden devam eden görüş ayrılıklarından dolayı haziranda yapılması gereken genel seçimler için parlamentodaki partilerin henüz uzlaşma sağlayamadığı belirtiliyor.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, parlamento birleşimini bir defaya mahsus olmak üzere bir ayı geçmeyecek süreyle erteleyebiliyor.

Lübnan Meclisinde yarın düzenlenecek oturumda parlamentonun görev süresinin Temmuz 2018'e kadar uzatılması tasarısı oylanacaktı. AA