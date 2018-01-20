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Lübnan'da donarak ölen Suriyeli sayısı 15'e yükseldi

Lübnan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybeden Suriyeli sayısı 15 oldu.

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Lübnanda donarak ölen Suriyeli sayısı 15e yükseldi

Lübnan'ın Suriye sınırı yakınındaki Masna bölgesinde Suriye'den Lübnan'a geçmek isterken donarak hayatını kaybeden 3 Suriyelinin cesedi bulundu.

Öte yandan, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, yine Masna bölgesinde donarak hayatını kaybeden 3 Suriyeliye daha ulaşıldı.

Suriye uyruklu 3 kişinin ise donmak üzereyken bulunduğu ve tedavi için Bekaa Vadisi'ndeki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Donarak hayatını kaybeden Suriyeli sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 15'e ulaştığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yayımlanan açıklamada, Suriyelilerin donarak hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kurbanların kaçak yollardan Lübnan'a girmeye çalışırken olumsuz hava şartları altında çok zorlu geçitleri kullandıklarına değinilerek, bölge halkı, sivil savunma ekipleri ile ordunun desteğiyle biri hamile olmak üzere gruptan hayatta kalanların bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Dün aynı bölgede donarak hayatını kaybeden 9 Suriyelinin bulunduğu bildirilmişti.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında önceki yıllarda da soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yapılan açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğü bildirilmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, lübnan, kar
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