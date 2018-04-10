Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırıları kınanarak, Lübnan'ın hava sahasını kullandığı gerekçesiyle İsrail'i BMGK'ya şikayet edeceği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye saldırmak için Lübnan hava sahasını kullanmaması gerektiği aktarıldı.
Lübnan ordusu, dün İsrail'e ait 4 savaş uçağının, Cuneyh kentinin batı açıklarından doğu yönüne doğru deniz üzerinden Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini, Baalbek kentine ulaştıktan sonra ülkenin hava sahasından çıktığını açıklamıştı.
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Suriye rejimi ise pazartesi sabahı Humus kırsalındaki T-4 hava üssünün füze saldırısıyla hedef alındığını duyurmuştu.
İran devlet televizyonunun haberinde ise İsrail'in dün sabaha karşı Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıda 7 İranlının öldüğünü açıklamıştı.
Kaynak: AA