Lübnan Devlet Başkanı: Hariri'nin ailesi de gözaltında

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'a giderek istifasını açıklamasıyla ortaya çıkan siyasi belirsizlik sürüyor.

Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn, Riyad'ı sadece Hariri'yi değil, ailesini de gözaltında tutmakla suçladı.

BM durumdan endişeli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten sonra sözcüsünden de Lübnan’daki durumla ilgili "endişe duyulduğu" uyarısı geldi.

Sözcü Stephane Dujarric, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin, durumuna açıklık getirilmesini istedi.

Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn da, hiçbir şeyin Başbakan Hariri'nin 12 gündür ülkesine dönmemesini haklı gösteremeyeceğini belirtti.

Avn, yayınladığı bildiride, "Doğrulattığımız bilgilere göre Hariri'nin ailesi de gözaltında, evlerine girip çıkarken aranıyorlar" dedi.

Hariri'nin alıkonulmasının, insan haklarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

Hariri'nin partisinden bir milletvekili ise, "Hariri ile telefonda görüştüm, kendisinin ve ailesinin gözaltında tutulmadığını söyledi" dedi.

Lübnan Başbakanı henüz resmi istifa mektubunu sunmuş değil. Avn, istifayı Hariri dönmeden ve gerekçelerini açıklamadan kabul etmeyeceğini bildirmişti.

Hariri ise twitter hesabından bir kez daha ülkesine döneceğini duyurdu.

Lübnanlı kaynaklar, dönmesi halinde milletvekillerinin Hariri'nin istifasını çekmesi için girişimde bulunmayı planladıklarını belirtiyor.

AB’den destek

Avrupa Birliği de Lübnan'daki tüm siyasi partilerin birlik içinde çalışmaya devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa gezisinde bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile görüştü.

Mogherini Lübnan'a dışarıdan müdahalelere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

