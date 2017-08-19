Londra'da Helal Gıda Festivali

Başkent Londra'da Müslümanların yoğun yaşadığı Tower Hamlets bölgesindeki Tobacco Dock sergi alanındaki festivalde katılımcılar Karayipler'den İtalya'ya kadar geniş yelpazedeki mutfaklara özgü tatların helal versiyonunu tadabiliyor.

Festival, suşiden dondurulmuş gıdaya, alkolsüz bira ve şaraptan şekerlemeye kadar çeşitli helal yiyecek ve içeceklerin yanı sıra finans, tekstil, turizm, sağlık ve eğlence sektörlerinden de firmaları Müslüman tüketicilerle bir araya getiriyor.

Adadaki Müslüman toplumun en fazla ziyaret ettiği etkinlikler arasında yer alan festival, 100'den fazla katılımcı firmaya ev sahipliği yapıyor. Her yaştan Müslüman vatandaşın büyük ilgi göterdiği festivalde, özellikle helal hamburger ve helal hot dog gibi popüler yiyeceklerin satıldığı stantların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Etkinlikle İngiltere'deki helal gıda pazarındaki çeşitliliğin artırılması, muhafazakar giyimi tercih eden modaseverlerin farklı markaları tanıması, finans ve turizm sektörlerinin Müslüman müşterilerin taleplerini karşılaması ve Müslümanların yaşam tarzına odaklı üreticilerin tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor.

Girişi ücretli olup yarın sona erecek festivalde yemek pişirme kursları, en fazla acılı tavuk yeme yarışması, masaj koltukları, nargile köşeleri, canlı müzik performansları ve çocuklara yönelik çeşitli aktivitelere katılma fırsatları da sunuluyor.

Yaklaşık 3 milyon Müslüman'ın yaşadığı İngiltere'de bu sayının 2030'a kadar 5,5 milyona ulaşması öngörülüyor.