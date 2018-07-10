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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan devlet başkanları, tebrik ve teşekkür mesajları da yayımladı.

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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti.

24 Haziran'da gerçekleşen seçimin ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin yeni parlamentosunda yemin etti. 

Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görkemli "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama Töreni", katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer aldı.

20'den fazla ülkeden üst düzey katılım

Törenler için 20'den fazla ülkenin cumhurbaşkanı ve devlet başkanı ile çok sayıda başbakan, parlamento başkanı ve uluslararası örgüt genel sekreteri Ankara'daydı.

Türkiye'nin yeni sisteminin ilk gününe şahitlik eden liderler tebrik mesajları da yayımladı.

Katar'dan Türk halkına tebrik

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten dolayı Türk halkını tebrik etti.

Al Sani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kardeş Türk halkını bu siyasi başarıdan dolayı kutluyorum ve onlara daha fazla ilerleme ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da tebrik eden Al Sani, "Türk yönetimini, Türkiye Cumhuriyeti, halkı ve partileri için hayırlara vesile olacağını umduğum bu önemli geçişten dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.


 

Maduro: "Onur duydum"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmaktan onur duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını vurgulayan Maduro, "Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.


 

Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan tebrik

Cezayir'den ise törene Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı temsilen Başbakan Ahmed Uyahya iştirak etti.

Cezayir Başbakanı Uyahya törende, Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlü olarak iletti.

Buteflika mesajında, Erdoğan'ı tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini kaydetti.

Moldova Cumhurbaşkanı'ndan tebrik

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon da törene katılanlar arasındaydı.

Dodon, sosyal medya hesabından, birçok ülkenin üst düzey temsilcisinin de yer aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Dodon, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar tebrik etti.


 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: yeni sistem, mesaj, dünya, Devlet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni
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