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Lavrov, Duma'daki kimyasal saldırının "tezgahlandığını" savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Duma'daki kimyasal saldırı için, "Olay tezgahlanmıştır. Onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor" dedi.

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Lavrov, Dumadaki kimyasal saldırının &quot;tezgahlandığını&quot; savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki gelişmelerle ilgili İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalar yaptı.

Rus Bakan, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahale ettiği iddialarını reddederek, şunları söyledi:

"Rusya'nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor."

Duma'da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, "Yaşanan şey, olay tezgahlanmıştır" dedi.

Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçlerin Rusya ile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, taraflar arasındaki iletişim eksikliği sebebiyle ülkesi ve Batı'nın Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, rusya, Lavrov, duma, batı
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