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Buradasınız : » » Kuzey Kore'den Trump'a ret: Hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız

Kuzey Kore'den Trump'a ret: Hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız

Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Pyongyang yönetimi ile sadece doğru koşullar altında görüşmeyi isteriz." açıklamasına tepki gösterdi.

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Kuzey Koreden Trumpa ret: Hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin kendileri ile görüşme için şart öne sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyaloğun olmayacağı belirtildi.

Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri seçenekten de kaçınmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği" belirtildi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doğru koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, abd, abd başkanı donald trump
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