Kuzey Kore'den ABD'ye tepki

Kuzey Kore, dün ABD'ye ait iki bombardıman uçağının, ülkesinin balistik füze ve nükleer programına karşı düzenlenen bir eğitim misyonuna katılmasını "Kore Yarımadasında topyekün savaşa yol açabilecek pervasız bir provakasyon" olarak nitelendirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yayımlanan açıklamada, Güney Kore ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatın "ateşe körükle gitmek olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Basit bir yanlış karar veya hata, bir nükleer savaş çıkmasına neden olabilir ki bunun da yeni bir dünya savaşına yol açacağı muhakkak." ifadesine yer verildi.

"ABD'nin, Kore Yarımadası'na düzenli olarak stratejik bombardıman uçakları göndereceğini söylemesi, bir mühimmat dolabının üstünde ateşle oynamak gibi çılgın bir hareketle aynı" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada "ABD'nin, Kuzey Kore'ye karşı nükleer savaş tehdidini artıracak planlarla kendi kendini yok etmekten kaçamayacağı" belirtildi.

Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden dün havalanan ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçakları, Güney Kore ve Japonya'ya ait savaş uçaklarıyla 10 saatlik, birbirini izleyen ikili eğitim misyonu gerçekleştirmişti.

Kore Yarımadası'na ulaşan B-1B'lere, Güney Koreli F-15 savaş uçakları ve ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları katılmıştı.

Bombardıman uçaklarının, Guam'a dönerken Doğu Çin Denizi üzerinden, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarıyla uçtuğu kaydedilmişti.

ABD ordusu yetkilileri, misyonu, "savunma amaçlı güç gösterisi ve üç müttefik ülkenin sergilediği dayanışma" olarak nitelendirmişti.