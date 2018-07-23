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Kuzey Kore'de halka "Kemer sıkmaya hazır olun" çağrısı

Kuzey Kore'de halka kıtlık ve yoksulluk dönemi hatırlatılarak, kemer sıkmaya hazır olmaları çağrısı yapıldı.

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Kuzey Korede halka &quot;Kemer sıkmaya hazır olun&quot; çağrısı

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde çıkan yazıda, vatandaşlara 1990'larda Rusya ve Doğu Avrupa'da sosyalizmin yıkılmasının ardından Kuzey Kore'de kıtlık ve yoksulluğun yaşandığı "Arduous March" dönemi hatırlatıldı. 

Yazıda, "Kar fırtınalarında kemerlerimizi sıkarak uzun bir yol almak zorunda olsak da 70 yıllık mücadele sürecinde ve sosyalizm yolunda ölümsüzlüğü kanıtlanan halkın yolundan ayrılmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kemer sıkma çağrısının, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahsızlanma görüşmeleriyle ilgili kaygıların arttığı bir dönemde yayınlanması dikkat çekti. 

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. 

İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, kemer sıkma
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